Экс-премьер Молдавии рассказал о демографической катастрофе в стране

«Ежегодно в среднем более 40 тысяч молдаван покидают страну. Каждый из них — это результат инвестиций молдавского государства на протяжении 20−25 лет. Мы экспортируем людей, а импортируем демографическую катастрофу. Миллиард евро потерь ежегодно от исхода. Десять миллиардов евро экономии для других стран. Двенадцать миллиардов евро прямых налоговых поступлений в чужие бюджеты», — написал Филат в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что каждый молодой человек, покидающий Молдавию означает 25 лет государственных расходов: пособия, субсидии, образование, здравоохранение, стипендии, учебники, транспорт. Государство инвестировало в него, но ничего не успело вернуть.
«Каждый молодой человек, покидающий страну, — это потерянная инвестиция, примерно 25 000 евро на одного человека, чистый убыток для Молдавии составляет 1 миллиард евро ежегодно. По осторожным оценкам, молдаване за границей ежегодно приносят более 12 миллиардов евро в бюджеты принимающих стран. То есть в два раза больше, чем весь государственный бюджет Республики Молдова. Финальный парадокс: мы выращиваем, а другие используют», — добавил Филат.
При этом он выразил недоумение, что нет ни одной реальной национальной стратегии или плана, чтобы изменить эту ситуацию.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть сёла, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.