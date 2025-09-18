Ричмонд
Путин присвоил Виктории Лапиной звание «Заслуженный работник культуры РФ»

Президент России Владимир Путин присвоил главе минкульта Кубани звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Глава министерства культуры Краснодарского края удостоена почетного звания за вклад в развитие культуры в регионе.

Напомним, Виктория Лапина занимает должность главы минкульта Кубани с 2015 года.

В 2015 году Виктории Лапиной было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани». А в 2019 году за активное участие в подготовке и проведении в городе Сочи саммита и экономического форума «Россия — Африка» она была отмечена Благодарственным письмом президента Российской Федерации.

За высокий профессионализм и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края награждена медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III (2018) и II (2022) степеней.