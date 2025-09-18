Путин присвоил Виктории Лапиной звание «Заслуженный работник культуры РФ»

Глава министерства культуры Краснодарского края удостоена почетного звания за вклад в развитие культуры в регионе.
Напомним, Виктория Лапина занимает должность главы минкульта Кубани с 2015 года.
В 2015 году Виктории Лапиной было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани». А в 2019 году за активное участие в подготовке и проведении в городе Сочи саммита и экономического форума «Россия — Африка» она была отмечена Благодарственным письмом президента Российской Федерации.
За высокий профессионализм и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Краснодарского края награждена медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III (2018) и II (2022) степеней.