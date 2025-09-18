Путин присвоил Виктории Лапиной звание «Заслуженный работник культуры РФ»

В 2015 году Виктории Лапиной было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани». А в 2019 году за активное участие в подготовке и проведении в городе Сочи саммита и экономического форума «Россия — Африка» она была отмечена Благодарственным письмом президента Российской Федерации.