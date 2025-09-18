ЕС столкнулся с кризисом беспомощности своих лидеров, пишет Bloomberg

«Слишком большому кругу лидеров Европы просто не удается добиваться результатов… Беспомощность становится новой нормой», — пишет агентство.
Самым ярким примером этой ситуации агентство считает политический тупик во Франции, где Себастьян Лекорню стал уже пятым премьер-министром за два года.
Кроме того, агентство обращает внимание на шаткие позиции британского премьера Кира Стармера на фоне вынужденных отставок его ключевых сторонников.
В Германии, как отмечает агентство, «дает трещины» коалиция партии канцлера Фридриха Мерца, тогда как правая «Альтернатива для Германии» смогла поравняться с ней в опросах, претендуя на победу на следующих выборах. А в Испании коалиции премьера Педро Санчеса удалось удержать власть лишь пойдя на противоречивый союз с сепаратистами из Каталонии.