ЕС столкнулся с кризисом беспомощности своих лидеров, пишет Bloomberg

В Германии, как отмечает агентство, «дает трещины» коалиция партии канцлера Фридриха Мерца, тогда как правая «Альтернатива для Германии» смогла поравняться с ней в опросах, претендуя на победу на следующих выборах. А в Испании коалиции премьера Педро Санчеса удалось удержать власть лишь пойдя на противоречивый союз с сепаратистами из Каталонии.