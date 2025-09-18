«Интерфакс» узнал о решении по прошению Дмитрия Козака об отставке

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
О том, что Козак подал в отставку сообщали РБК два источника, знакомых с решением чиновника. На среду планировалась его встреча с коллективом, сообщал источник. Козак рассматривал переход в бизнес, сообщали источники РБК.
Дмитрий Козак — один из давних соратников президента Владимира Путина. В начале 1990-х он работал в Ленсовете и администрации Санкт-Петербурга. После поражения Анатолия Собчака на выборах мэра города в 1996 году Козак некоторое время руководил юрфирмой «Нева-юст», но позже вернулся в Смольный, с 1998-го был вице-губернатором Санкт-Петербурга.
После назначения Путина премьер-министром в 1999-м Козак стал первым заместителем руководителя, а позже главой аппарата правительства. После избрания Путина на пост президента Козак получил пост сначала замруководителя, а потом первого замглавы администрации главы государства.