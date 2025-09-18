Ричмонд
«Интерфакс» узнал о решении по прошению Дмитрия Козака об отставке

Прошение замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака об отставке удовлетворено. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, пятница, 19 сентября, станет его последним рабочим днем на этой должности.

Источник: РБК

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

О том, что Козак подал в отставку сообщали РБК два источника, знакомых с решением чиновника. На среду планировалась его встреча с коллективом, сообщал источник. Козак рассматривал переход в бизнес, сообщали источники РБК.

Дмитрий Козак — один из давних соратников президента Владимира Путина. В начале 1990-х он работал в Ленсовете и администрации Санкт-Петербурга. После поражения Анатолия Собчака на выборах мэра города в 1996 году Козак некоторое время руководил юрфирмой «Нева-юст», но позже вернулся в Смольный, с 1998-го был вице-губернатором Санкт-Петербурга.

После назначения Путина премьер-министром в 1999-м Козак стал первым заместителем руководителя, а позже главой аппарата правительства. После избрания Путина на пост президента Козак получил пост сначала замруководителя, а потом первого замглавы администрации главы государства.

Дмитрий Козак: биография заместителя руководителя Администрации президента РФ
Решение конфликтов на Северном Кавказе, присоединение Крыма, отношения с Украиной — за все эти направления в свое время отвечал Дмитрий Козак. Находясь на разных должностях, чиновник занимался проблемными вопросами. При этом ситуацию с Донбассом он курирует до сих пор. Собрали главное из биографии ключевого политика в истории новейшей России.
