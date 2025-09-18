Ричмонд
Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Турцию

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Турецкую Республику. Утром в Стамбуле он провел встречу с руководством ряда промышленных предприятий, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Во время беседы с бизнесменами Рустам Минниханов напомнил, что турецкие компании инвестировали в Татарстан порядка двух миллиардов долларов.

Раис РТ также кратко остановился не экономическом и промышленном потенциале республики. Он заметил, что есть хорошие перспективы сотрудничества в таких направлениях, как автомобильная промышленность и автокомпоненты, станкостроение и металлообработка, сельскохозяйственное машиностроение, высокие технологии и IT и так далее.

