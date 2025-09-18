Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Турцию

Во время беседы с бизнесменами Рустам Минниханов напомнил, что турецкие компании инвестировали в Татарстан порядка двух миллиардов долларов.
Раис РТ также кратко остановился не экономическом и промышленном потенциале республики. Он заметил, что есть хорошие перспективы сотрудничества в таких направлениях, как автомобильная промышленность и автокомпоненты, станкостроение и металлообработка, сельскохозяйственное машиностроение, высокие технологии и IT и так далее.
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше