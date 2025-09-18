Мерц назвал условие для хорошего будущего Германии

В частности, канцлер отметил, что Центральный совет является «спасательным кругом демократической культуры». По его словам, без еврейского культурного наследия федеративная республики попросту не было.
«Я хотел бы сказать сегодня евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего», — цитируют выступление Мерца «Ведомости».
По информации Tagesschau, Мерц, хотя и допустил замечания в адрес правительства Израиля, но четко отделил их от общей критики еврейского государства. В частности, он указал, что критика Израиля нередко служит прикрытием антисемитских настроений.
В августе канцлер Германии объявил о приостановке выдачи разрешений Израилю на применение оружия в Газе. Данное решение было обусловлено планами израильских властей по эскалации военных операций в регионе. Как сообщала Süddeutsche Zeitung, эта мера спровоцировала недовольство среди членов его партии — Христианско-демократического союза.