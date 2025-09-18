Ричмонд
Минниханов встретился с руководителями промпредприятий Турции в Стамбуле

Раис РТ Рустам Минниханов находится в Турции с рабочей поездкой.

Источник: ИА Татар-информ

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, сегодня в Стамбуле Раис Татарстана встретился с представителями руководства нескольких промышленных предприятий.

При встрече Минниханов напомнил, что турецкие компании инвестировали в Татарстан порядка 2 млрд долларов. Он также рассказал об экономическом и промышленном потенциале региона, отметив, что есть хорошие перспективы для сотрудничества в автопромышленности и автокомпонентах, станкостроении и металлообработке, сельскохозяйственном машиностроении, высоких технологиях и IТ-сфере.

