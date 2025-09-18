В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России

Пугачева в интервью на канале «Скажи Гордеевой» (Катерина Гордеева* признана иноагентом) рассказала о знакомстве с Джохаром Дудаевым и назвала его «приличным, порядочным и интеллектуальным» человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, он был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.
«У каждого человека есть выбор, но моральный облик этого человека нам понятен. Для меня она и ее творчество не существуют, не могу слушать ее песни. В чистом виде ее поведение — это предательство», — сказал Константинов.
По его словам, человек проявляется во время испытаний.
«Может она и была этим предателем, но в мирное время мы не замечали этого. В свое время страна много дала ей: и славу, и возможность раскрыть талант, и власть в шоу-бизнесе. Печально наблюдать этот полный отрыв от реальности и неадекватную оценку происходящего», — добавил Константинов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой о Дудаеве, привела слова из Священного Писания: «Не сотвори себе кумира».
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.