Махонин официально стал губернатором Пермского края

«Для меня Пермский край — это уже не тот паровоз, который работает на угле, на мазуте, либо медленно набирает ход. Пермский край приобрел очертания высокоскоростного современного электропоезда, который движется вперед», — подчеркнул новоиспеченный губернатор.
Присутствующий на инаугурации полпред президента в Приволжье Игорь Комаров лично поздравил губернатора и отметил, что его победа на выборах — это высокая оценка эффективности работы команды Махонина.
В ответном слове Махонин сказал, что за прошедшие пять лет Пермский край столкнулся с серьезными испытаниями, в числе которых пандемия COVID-19 и экономические санкции. Однако, несмотря на трудности, в регионе удалось реализовать значительное количество важных проектов, направленных на строительство социальных объектов, модернизацию промышленности и развитие дорожной сети.
Махонин также отметил, что избрание его на второй срок губернатором Пермского края — это колоссальная ответственность.
«Прежде всего перед людьми, которые мне доверили. И я постараюсь сделать все, чтобы оправдать это доверие», — сказал глава Прикамья.
В торжественной церемонии принимали участие чиновники, депутаты, главы муниципалитетов, предприниматели и промышленники, а также главные редакторы ведущих СМИ.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы Прикамья, набрав 70,94% голосов. В этом году явка оказалась самой высокой за всю историю губернаторских выборов в Пермском крае.
