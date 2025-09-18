Махонин официально стал губернатором Пермского края

В ответном слове Махонин сказал, что за прошедшие пять лет Пермский край столкнулся с серьезными испытаниями, в числе которых пандемия COVID-19 и экономические санкции. Однако, несмотря на трудности, в регионе удалось реализовать значительное количество важных проектов, направленных на строительство социальных объектов, модернизацию промышленности и развитие дорожной сети.