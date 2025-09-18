Ричмонд
В Крайизбиркоме озвучили итоги прошедших выборов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Крайизбиркоме огласили общие результаты выборов в органы местного самоуправления, проходивших на территории Красноярского края в единый день голосования 14 сентября.

Источник: НИА Красноярск

На выборах депутатов представительных органов 35 муниципальных образований края избраны 930 кандидатов от партий и в порядке самовыдвижения, из них:

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 791 мандат,

Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — 51 мандат,

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» — 44 мандата,

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 16 мандатов,

Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» — 14 мандатов,

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 10 мандатов;

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» — 1 мандат.

У кандидатов, принимавших участие в выборах в порядке самовыдвижения — 3 мандата.

Председатель крайизбиркома Тарас Яскевич прокомментировал итоги: «Состоявшиеся выборы в органы местного самоуправления — итог большой совместной работы членов участковых и территориальных избирательных комиссий, волонтёров, наблюдателей от кандидатов, партий и Общественной палаты края, представителей СМИ, сотрудников правоохранительных органов, МЧС, органов государственной власти и местного самоуправления — всех, кто участвовал в процессе организации и проведения выборов. Я благодарю за активность избирателей, принявших участие в голосовании».

