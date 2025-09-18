В Крайизбиркоме озвучили итоги прошедших выборов

На выборах депутатов представительных органов 35 муниципальных образований края избраны 930 кандидатов от партий и в порядке самовыдвижения, из них:
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 791 мандат,
Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — 51 мандат,
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» — 44 мандата,
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» — 16 мандатов,
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» — 14 мандатов,
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 10 мандатов;
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» — 1 мандат.
У кандидатов, принимавших участие в выборах в порядке самовыдвижения — 3 мандата.
Председатель крайизбиркома Тарас Яскевич прокомментировал итоги: «Состоявшиеся выборы в органы местного самоуправления — итог большой совместной работы членов участковых и территориальных избирательных комиссий, волонтёров, наблюдателей от кандидатов, партий и Общественной палаты края, представителей СМИ, сотрудников правоохранительных органов, МЧС, органов государственной власти и местного самоуправления — всех, кто участвовал в процессе организации и проведения выборов. Я благодарю за активность избирателей, принявших участие в голосовании».