Хабаровчанам предложили ограничивать доступ к интернету в выходные дни

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил ограничивать доступ к интернету для жителей Хабаровского края и других регионов страны на неделю или хотя бы на выходные. По мнению парламентария, такая мера помогла бы снизить число случаев игромании, а также сохранить «зрение и нервы» граждан. Его слова приводит издание «Абзац».
Арефьев считает, что глобальная сеть сегодня наносит больше вреда, чем приносит пользы. Постоянное использование интернета, по его словам, негативно отражается на психическом и физическом здоровье человека. Депутат отметил, что особенно остро стоит проблема лудомании: миллионы россиян тратят значительные суммы на азартные онлайн-игры.
Парламентарий пояснил, что интернет удобен в работе и поиске информации, однако в целом примерно на 70% используется во вред самим пользователям. По словам политика, люди проводят в сети часы и даже сутки, теряя здоровье и подвергая себя психологическим рискам. Международные организации также обращают внимание на рост числа подобных расстройств.
По оценкам зарубежных исследователей, пишет «Абзац», в 2025 году среднее время пребывания в интернете составляет 6 часов 36 минут в день. Наиболее активно сеть используют подростки, студенты и молодые люди до 34 лет. В возрастной категории от 35 до 55 лет пользователи проводят в онлайне около пяти часов ежедневно.