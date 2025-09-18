Хабаровчанам предложили ограничивать доступ к интернету в выходные дни

По оценкам зарубежных исследователей, пишет «Абзац», в 2025 году среднее время пребывания в интернете составляет 6 часов 36 минут в день. Наиболее активно сеть используют подростки, студенты и молодые люди до 34 лет. В возрастной категории от 35 до 55 лет пользователи проводят в онлайне около пяти часов ежедневно.