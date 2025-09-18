Ричмонд
Хабаровчанам предложили ограничивать доступ к интернету в выходные дни

По мнению депутата Госдумы, такая мера помогла бы снизить число случаев игромании, а также сохранить зрение и нервы граждан.

Источник: John/CC0

Депутат Госдумы Николай Арефьев предложил ограничивать доступ к интернету для жителей Хабаровского края и других регионов страны на неделю или хотя бы на выходные. По мнению парламентария, такая мера помогла бы снизить число случаев игромании, а также сохранить «зрение и нервы» граждан. Его слова приводит издание «Абзац».

Арефьев считает, что глобальная сеть сегодня наносит больше вреда, чем приносит пользы. Постоянное использование интернета, по его словам, негативно отражается на психическом и физическом здоровье человека. Депутат отметил, что особенно остро стоит проблема лудомании: миллионы россиян тратят значительные суммы на азартные онлайн-игры.

Парламентарий пояснил, что интернет удобен в работе и поиске информации, однако в целом примерно на 70% используется во вред самим пользователям. По словам политика, люди проводят в сети часы и даже сутки, теряя здоровье и подвергая себя психологическим рискам. Международные организации также обращают внимание на рост числа подобных расстройств.

По оценкам зарубежных исследователей, пишет «Абзац», в 2025 году среднее время пребывания в интернете составляет 6 часов 36 минут в день. Наиболее активно сеть используют подростки, студенты и молодые люди до 34 лет. В возрастной категории от 35 до 55 лет пользователи проводят в онлайне около пяти часов ежедневно.