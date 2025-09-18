WSJ указала на рост недовольства Трампа действиями Израиля против ХАМАС

«Он издевается надо мной», — приводит издание слова Трампа.
По данным WSJ, президент США старается не давить на Израиль, несмотря на растущее раздражение военными планами премьер-министра страны.
В материале уточняется, что в последние недели американский лидер жаловался своим помощникам на Нетаньяху. Как отметил Трамп, премьер-министр Израиля склонен применять армию, вместо того чтобы попытаться договориться с ХАМАС.
9 сентября переговорная делегация ХАМАС, прибывшая в Доху для обсуждения предложенного США плана по прекращению огня на территории сектора Газа, подверглась нападению. В этот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о попытках американского лидера предупредить Катар о готовящихся ударах, которые были предприняты слишком поздно.
Трамп 11 сентября потребовал от Нетаньяху взять на себя обязательство не наносить новые удары по Катару после нападения на лидеров ХАМАС в Дохе. 15 сентября премьер-министр Израиля заявил, что решение о военных действиях в Катаре было принято внутри страны, без участия Белого дома, поэтому страна всецело несет за него самостоятельную ответственность.