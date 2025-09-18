«Русофобия, продвигаемая (правящей) партией “Действий и солидарность” и Майей Санду, даст обратный эффект. Молдаване не русофобы. Они хотят мира и взаимопонимания со всеми, а с Россией — сохранить хорошие экономические отношения: экспорт, доступ к рынку труда, дешевый газ, торговые преференции», — написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, жители страны отказываются поддерживать агрессивную политику властей. «Русофобия на самом деле продвигается Соросом и НАТО, которые используют для этого желтое политическое руководство из Кишинева. Но НАТО нам здесь не надо. 28 сентября мы положим конец опасным манипуляциям и пропаганде ПДС, которые могут привести к втягиванию Молдавии в войну в регионе», — добавил Додон.
Проведение парламентских выборов в республике запланировано на 28 сентября.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.