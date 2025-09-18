Ричмонд
СК попросил суд смягчить режим содержания главреду Baza

Следствие попросило суд перевести обвиняемого в даче взяток главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и сотрудницу этого СМИ Татьяну Лукьянову из СИЗО под домашний арест.

Источник: РБК

«Мы получили подтверждение, что действительно ходатайство есть об изменении меры пресечения», — сообщил РБК адвокат Алексей Михальчик.

Трифонов был арестован по решению Замоскворецкого районного суда Москвы суда 23 июля 2025 года. Срок ареста был определен до 20 сентября.

Его обвинили в даче взятки в крупном размере группой лиц (ч. 4 ст. 291 УК).

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Замоскворецкого суда.

Трифонова задержали 22 июля после обысков в редакции Baza. Они были связаны с делом о превышении полномочий сотрудниками полиции из-за незаконной передачи информации. По версии следствия, сотрудники Baza покупали у полицейских служебную информацию и публиковали ее.

Гендиректор Baza Анатолий Сулейманов назвал «бредом» даные утверждения. Он отметил, что команда общается с силовыми структурами и полицией «так же, как и все журналисты».

Материал дополняется.