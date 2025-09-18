СК попросил суд смягчить режим содержания главреду Baza

Трифонова задержали 22 июля после обысков в редакции Baza. Они были связаны с делом о превышении полномочий сотрудниками полиции из-за незаконной передачи информации. По версии следствия, сотрудники Baza покупали у полицейских служебную информацию и публиковали ее.