Дрозденко вступит в должность губернатора Ленобласти 25 сентября

На этот день запланирована инаугурация.

Источник: РИА "Новости"

Каждого депутата ЗакСобрания Ленинградской области пригласили на внеочередное заседание, запланированное на следующий четверг, 25 сентября 2025 года. Об этом сообщает 47news.

В ходе него вновь избранный губернатор Александр Дрозденко официально приступит к исполнению обязанностей на очередной срок. Срок его полномочий составит 5 лет.

Действующий глава Ленинградской области Александр Дрозденко с большим отрывом победил на губернаторских выборах, которые проходили в регионе с 12 по 14 сентября 2025 год. Ближайший оппонент Дрозденко — выдвинутый партией ЛДПР Андрей Лебедев, не смог преодолеть рубеж в 10%.

За лидера же, по данным ЦИК, проголосовали 84,21% явившихся на участки ленинградцев, или почти 757 тысяч человек.

