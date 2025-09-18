Дрозденко вступит в должность губернатора Ленобласти 25 сентября

Каждого депутата ЗакСобрания Ленинградской области пригласили на внеочередное заседание, запланированное на следующий четверг, 25 сентября 2025 года. Об этом сообщает 47news.
В ходе него вновь избранный губернатор Александр Дрозденко официально приступит к исполнению обязанностей на очередной срок. Срок его полномочий составит 5 лет.
Действующий глава Ленинградской области Александр Дрозденко с большим отрывом победил на губернаторских выборах, которые проходили в регионе с 12 по 14 сентября 2025 год. Ближайший оппонент Дрозденко — выдвинутый партией ЛДПР Андрей Лебедев, не смог преодолеть рубеж в 10%.
За лидера же, по данным ЦИК, проголосовали 84,21% явившихся на участки ленинградцев, или почти 757 тысяч человек.