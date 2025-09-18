В Совфеде заявили, что победить Зеленского должен народ Украины

Ранее украинский лидер представил два возможных сценария действий Украины в конфликте с Россией. По его словам, план «А» предполагает завершение конфликта, а план «Б» требует привлечения около 120 млрд долларов — эти средства необходимы Киеву для продолжения боевых действий в 2026 году.
Джабаров считает, что Зеленский не желает и не может прекратить конфликт, а поиск 120 млрд долларов лишь усугубит долговое бремя Украины.
Он думает, что Запад бесплатно выделяет ему деньги? Они умеют считать. Он свою страну загоняет в такую долговую яму, из которой она может просто не выбраться. Все это может привести к распаду государства в будущем.
Сенатор допустил, что европейские государства могут инициировать процесс раздела украинской территории.
Джабаров считает, что Зеленский утратил способность адекватно оценивать происходящее. По его словам, навязчивые обращения украинского лидера к президенту США Дональду Трампу свидетельствуют о том, что он не понимает, как выбраться из кризиса.
«Я все-таки надеюсь, что победить Зеленского должен сам народ Украины. Чем раньше народ Украины это поймет и сместит его, тем больше шансов у этой страны остаться на политической карте Европы», — отметил сенатор.