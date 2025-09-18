Ричмонд
В Совфеде заявили, что победить Зеленского должен народ Украины

Победу над Владимиром Зеленским должен одержать украинский народ, а не Россия. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он также прокомментировал два плана Зеленского по конфликту с Россией.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее украинский лидер представил два возможных сценария действий Украины в конфликте с Россией. По его словам, план «А» предполагает завершение конфликта, а план «Б» требует привлечения около 120 млрд долларов — эти средства необходимы Киеву для продолжения боевых действий в 2026 году.

Джабаров считает, что Зеленский не желает и не может прекратить конфликт, а поиск 120 млрд долларов лишь усугубит долговое бремя Украины.

Он думает, что Запад бесплатно выделяет ему деньги? Они умеют считать. Он свою страну загоняет в такую долговую яму, из которой она может просто не выбраться. Все это может привести к распаду государства в будущем.

Владимир Джабаров
первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам (цитата по «Ленте.ру»)

Сенатор допустил, что европейские государства могут инициировать процесс раздела украинской территории.

Джабаров считает, что Зеленский утратил способность адекватно оценивать происходящее. По его словам, навязчивые обращения украинского лидера к президенту США Дональду Трампу свидетельствуют о том, что он не понимает, как выбраться из кризиса.

«Я все-таки надеюсь, что победить Зеленского должен сам народ Украины. Чем раньше народ Украины это поймет и сместит его, тем больше шансов у этой страны остаться на политической карте Европы», — отметил сенатор.

