Прокуратура Серова добилась отставки мэра

Суд в Серове удовлетворил иск прокурора об отставке главы города.

Источник: Комсомольская правда

Решением Серовского районного суда мэр Василий Сизиков отправлен в отставку. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Об этом со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда, сообщает «ФедералПресс».

— Заседание проходило в закрытом режиме, так что суть претензий не озвучивалась. Предположительно речь идет о финансовых нарушениях или сокрытии доходов. Ранее прокуратура добилась наказания для городского управления капстроительства, которое выделяло Сизикову машину с водителем для личных поездок, — отметили журналисты «ФедералПресс».

Также в издании уточнили, что в пресс-службе прокуратуры Свердловской области ситуацию не комментируют, связаться с самим Сизиковым пока не удалось.

Василий Сизиков возглавлял Серов семь лет, вступив в должность в 2018 году. О его повторном назначении мы сообщали в августе 2023 года. Тогда на внеочередном заседании Думы Серова депутата избрали практически единогласно.