Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске суд принял решение вернуть государству часть Чернолучья

Решение устояло в апелляции.

Источник: Om1 Омск

Восьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения Арбитражного суда Омской области о возврате в собственность региона двух земельных участков в Чернолучинском городском поселении. Ранее их незаконно приватизировали, несмотря на то, что они относятся к территории Красноярско-Чернолучинской зоны отдыха.

Общая площадь спорных участков превышает 71 тысячу квадратных метров, кадастровая стоимость — 3,6 млн рублей. В 2007 году земли были переданы в собственность ЗАО «НПФ “Призматрон”» с нарушением закона, а затем оказались у ООО «Ривьера».

Весной 2025 года Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть участки в собственность региона. Ответчик попытался оспорить решение, однако апелляционный суд оставил его без изменений, а жалобу — без удовлетворения.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.