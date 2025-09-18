В Омске суд принял решение вернуть государству часть Чернолучья

Восьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения Арбитражного суда Омской области о возврате в собственность региона двух земельных участков в Чернолучинском городском поселении. Ранее их незаконно приватизировали, несмотря на то, что они относятся к территории Красноярско-Чернолучинской зоны отдыха.