В Омске суд принял решение вернуть государству часть Чернолучья

Восьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения Арбитражного суда Омской области о возврате в собственность региона двух земельных участков в Чернолучинском городском поселении. Ранее их незаконно приватизировали, несмотря на то, что они относятся к территории Красноярско-Чернолучинской зоны отдыха.
Общая площадь спорных участков превышает 71 тысячу квадратных метров, кадастровая стоимость — 3,6 млн рублей. В 2007 году земли были переданы в собственность ЗАО «НПФ “Призматрон”» с нарушением закона, а затем оказались у ООО «Ривьера».
Весной 2025 года Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть участки в собственность региона. Ответчик попытался оспорить решение, однако апелляционный суд оставил его без изменений, а жалобу — без удовлетворения.
После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.