Эксперт назвал четыре наиболее сильные армии Европы

Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что его список самых мощных армий Европы основан на информации о вооружении и возможностях вооруженных сил этих государств. Алексей Живов уточнил, что армии Франции, Великобритании, ФРГ и Польши используют передовую технику и цифровые технологии.
Он добавил, что в настоящее время все вооруженные силы стран НАТО интегрированы в единую систему. «Уже давно настолько глубокая интеграция у европейских армий, что они, по сути, представляют из себя одну достаточно большую, мощную и высокотехнологичную армию», — объяснил эксперт.
Живов отметил, что французские, немецкие, британские и польские военные получают разведывательные данные с помощью спутниковых систем. Армии Франции, Великобритании, Польши и Германии перешли на цифровое управление, а военные подразделения оснащены новейшим оружием.
Эксперт уточнил, что мощь вооруженных сил этих стран объясняется их военными бюджетами. Лондон, Берлин, Варшава и Париж могут себе позволить высокие расходы на укрепление обороноспособности.
Страны НАТО с начала конфликта на Украине принимают меры для усиления своих армий. В сентябре 2025 года стало известно, что Германия планирует увеличить численность сухопутных войск вдвое, чтобы стать ведущей армией Европы. Также бундесвер готовится к крупной закупке военной техники. В планах ФРГ приобретение до 20 истребителей Eurofighter, около 3000 бронетранспортеров Boxer и до 3500 боевых машин пехоты Patria.