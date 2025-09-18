Ричмонд
Андрей Климов перестанет представлять интересы Пермского края в Совете Федерации

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал Указ о назначении представителя региона в Совете Федерации, сообщает газета «Звезда». Сенатором стал первый зампредседателя Законодательного собрания Пермского края и замсекретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. Источник «Ъ-Прикамье» в администрации подтвердил эти сведения.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Дмитрий Махонин представил в избирком претендентов в члены Совета Федерации. В числе кандидатов в сенаторы были действующий представитель края Андрей Климов, а также заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев и первый замглавы администрации губернатора Пермского края Леонид Политов.

По данным «Ъ-Прикамье», наиболее предпочтительные шансы стать сенатором были у господина Климова, который представлял интересы региона в СФ с 2012 года. Андрей Климов в СФ занимает пост зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Ранее источники РБК прочили сенатору уход из Совета Федерации.

