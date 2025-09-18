Ричмонд
Президент Путин наградил госнаградами трех омичей

В числе награжденных — машинист и медики.

Источник: Комсомольская правда

На сайте Кремля опубликован указ президента РФ Владимира Путина о награждении государственными наградами. В числе тех, чьи заслуги получили столь высокую оценку — три омича.

Машинист электровоза омского депо Олег Мельников удостоен медали «За развитие железных дорог». Еще двое омичей, отмеченных президентом — медики. Почетного звания «“Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации” удостоены врач городской поликлиники № 13 Вадим Мигунов и заведующий дневным стационаром поликлиники БУЗОО “Клинический медико-хирургический центр” Альберт Адырбаев.