Спикер парламента Гросу напал на журналиста в Кишиневе, когда ему задали неудобный вопрос: «С преступниками не хочу говорить» — заявил ПАС-овец несудимой девушке

Вместо того, чтобы ответить на вопросы, которые ему явно не понравились, лидер PAS Игорь Гросу уже традиционно перешёл к нападкам и угрозам [видео]

Источник: Комсомольская правда

Вместо того, чтобы ответить на вопросы журналиста CANAL5, которые ему явно не понравились, лидер PAS Игорь Гросу уже традиционно перешёл к нападкам и угрозам.

— Господин Гросу, молдаване это быдло? Мы не видели, чтобы вы это осудили.

— CANAL5! Я знаю, что у вас вчера были гости.

— Мой вопрос был другой.

— Это у вас нашли травку?

— Её нашли дома у администратора другой фирмы. Пожалуйста не манипулируйте!

— Если PAS не возьмёт большинство, будут отменены выборы?

— С преступниками не хочу говорить.

— Я не преступница.

— Я не вас назвал.

— Тогда отвечайте на вопрос. Когда представите доказательства ваших обвинений, будете говорить!

И тут Гросу ретировался. Вот, что бывает, когда сказать тебе на самом деле нечего. Это и есть тактика ПАС: заявлять направо и налево безответственно любую чушь, а когда просят доказательства, начинать обвинять и отправлять «гостей» для лучшего эффекта.