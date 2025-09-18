Ричмонд
Козак подал в отставку с поста замглавы АП по собственному желанию

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя руководителя администрации президента по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Песков подтвердил, что Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента.

«По собственному желанию», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о причинах отставки Козака.

