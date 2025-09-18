Ричмонд
Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 18 сентября: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые высказывания Дмитрия Пескова, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Кремль приступил к подготовке прямой линии с президентом.

В этом году она будет также уже традиционно совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией президента. Это состоится в декабре. Дату мы тоже вам сообщим попозже.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Дата оглашения послания Федеральному собранию пока не определена.

Экспертные наброски делаются, но предметная работа начинается после того, как становится известна окончательная дата оглашения.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак подал в отставку, прошение написано с формулировкой «по собственному желанию».

Кремль не стал комментировать, обсуждается ли повышение НДС.

Это вопрос, который я переадресую в правительство. Все-таки работа ведется там. Все наработки в правительстве. Поэтому просьба обращаться по бюджетным делам сейчас именно в кабинет министров.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

18 сентября Владимир Путин сегодня в Ново-Огареве встретится с лидерами парламентских фракций. После общей встречи президент отдельно пообщается с каждым из руководителей думских фракций.

Президент проведет встречу с руководителями фракций. Это будут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду», а также «Новые люди».

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)
