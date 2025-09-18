Новым сенатором от Пермского края стал Вячеслав Григорьев

Зампред Заксобрания Вячеслав Григорьев стал новым сенатором от Пермского края, сообщает сайт газеты «Звезда».
Как рассказывает издание, указ о назначении нового представителя в Совет Федерации подписал губернатор региона Дмитрий Махонин. На данный момент Вячеслав Григорьев занимает в Прикамье две должности: первого заместителя председателя Заксобрания региона и заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».
«Звезда» отмечает, что такое назначение позволит партии укрепить позиции в Пермском крае и усилит позиции региона на федеральном уровне.
Кандидатами в сенаторы также были действующий представитель края Андрей Климов и первый заместитель главы администрации губернатора Леонид Политов.
Напомним, 18 сентября в Перми прошла инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава региона принёс присягу и выступил перед избирателями во время торжественной церемонии.