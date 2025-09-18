Ричмонд
Новым сенатором от Пермского края стал Вячеслав Григорьев

Указ об этом подписал губернатор Махонин.

Зампред Заксобрания Вячеслав Григорьев стал новым сенатором от Пермского края, сообщает сайт газеты «Звезда».

Как рассказывает издание, указ о назначении нового представителя в Совет Федерации подписал губернатор региона Дмитрий Махонин. На данный момент Вячеслав Григорьев занимает в Прикамье две должности: первого заместителя председателя Заксобрания региона и заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

«Звезда» отмечает, что такое назначение позволит партии укрепить позиции в Пермском крае и усилит позиции региона на федеральном уровне.

Кандидатами в сенаторы также были действующий представитель края Андрей Климов и первый заместитель главы администрации губернатора Леонид Политов.

Напомним, 18 сентября в Перми прошла инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Глава региона принёс присягу и выступил перед избирателями во время торжественной церемонии.

