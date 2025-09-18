Журналисты пула Лаврова получили визы США с ограничением передвижения

Как передает корреспондент ТАСС, документ позволяет совершать поездки в Соединенные Штаты «с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций».
Виза содержит приписку с разрешением находиться на расстоянии не более 25 миль от центра Нью-Йорка, что равнозначно 40 км. На практике это означает, что журналисты не могут, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.
Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.Читать дальше