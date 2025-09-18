Четверо волгоградцев удостоены государственных наград и званий

Так, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награждены зампредседателя Общественной палаты Волгоградской области, председатель общественного совета при региональном комитете строительства Лев Алферов и замдиректора ГТРК «Волгоград-ТРВ» Надежда Кулешова.
Звание «Заслуженный врач России» присвоено двоим волгоградским медикам — заведующему отделением клиники № 1 ВолгГМУ Павлу Мозговому и заведующему кафедрой Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ Александру Попову.