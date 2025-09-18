Путин предложил Гуцана на должность генпрокурора России

После выпуска Гуцан поступил на работу в прокуратуру. Сначала был стажером, а затем стал прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры Ленинграда. С 1989 по 1992 год работал помощником прокурора города Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности, в 1992—1995 годах — старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга, в 1995—2000 годах — начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.