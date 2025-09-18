«Подарок» для Санду к выборам: Экстрадиция Владимира Плахотнюка в Молдову была приостановлена по просьбе Румынии

Экстрадиция Владимира Плахотнюка в Молдову была приостановлена по просьбе Румынии из-за возбужденного там уголовного дела о подделке документов, — Reuters.
Такой «сюрприз» на самом деле очень даже ожидаем. Похоже, что партия ПАС, которая не раз заявляла о своей решимости вернуть Плахотнюка, теперь, когда дело доходит до конкретных действий, предпочитает не спешить.
Лучшего подарка Санду к выборам от соседней страны — не придумаешь.
Напомним, Владимир Плахотнюк, 59 лет, был задержан 21 июля в аэропорту Афин при попытке вылета в Дубай. Задержание произошло на основании красного уведомления Интерпола, выпущенного в начале этого года, в котором указано, что бывший политик имел несколько паспортов, включая румынский, мексиканский и российский.
