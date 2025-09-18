СМИ: Венесуэла начала военные учения на Карибах на фоне напряженности с США

Президент Николас Мадуро пообещал, что Венесуэла будет защищать себя от «агрессии» США, и назвал военное присутствие США в Карибском бассейне «величайшей угрозой» за столетие. По словам Лопеса, Каракас в ходе учений развернет систему противовоздушной обороны с использованием БПЛА и подводных дронов.
Будут задействованы средства противовоздушной обороны, ударные БПЛА, беспилотники-разведчики и подводные дроны… Мы собираемся применить средства радиоэлектронной борьбы.
Остров Орчила находится недалеко от района, где США в минувшие выходные перехватили венесуэльское рыболовецкое судно и удерживали его в течение восьми часов. В трехдневных учениях, которые получили название «Суверенные Карибские острова», примут участие более 2500 военнослужащих, 12 кораблей, 22 самолета и 20 катеров специального военно-морского ополчения. В учения, по данным портала Military.com, также примет участие ополченческое подразделение вооруженных сил Венесуэлы, в состав которого входят резервисты, члены правящей социалистической партии, работники государственных компаний и пенсионеры.
Падрино уточнил, что в течение трех дней будут отрабатываться высадка десанта, противовоздушная оборона, операции беспилотников, радиоэлектронная борьба и задачи спецназа.