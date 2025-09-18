Ричмонд
СМИ: Венесуэла начала военные учения на Карибах на фоне напряженности с США

Венесуэла начала крупномасштабные военные учения на острове Орчила в Карибском море в ответ на военную активность США в регионе. Министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что этот шаг направлен на укрепление обороны и демонстрацию суверенитета Венесуэлы.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Силы, задействованные в операции Вашингтона якобы по борьбе с наркотиками, в сентябре уничтожили по меньшей мере два венесуэльских судна, на борту которых находились 14 человек. Эксперты ООН назвали этот шаг США «внесудебной казнью», сообщает издание TRT World.

Президент Николас Мадуро пообещал, что Венесуэла будет защищать себя от «агрессии» США, и назвал военное присутствие США в Карибском бассейне «величайшей угрозой» за столетие. По словам Лопеса, Каракас в ходе учений развернет систему противовоздушной обороны с использованием БПЛА и подводных дронов.

Будут задействованы средства противовоздушной обороны, ударные БПЛА, беспилотники-разведчики и подводные дроны… Мы собираемся применить средства радиоэлектронной борьбы.

Владимир Падрино Лопес
министр обороны Венесуэлы

Остров Орчила находится недалеко от района, где США в минувшие выходные перехватили венесуэльское рыболовецкое судно и удерживали его в течение восьми часов. В трехдневных учениях, которые получили название «Суверенные Карибские острова», примут участие более 2500 военнослужащих, 12 кораблей, 22 самолета и 20 катеров специального военно-морского ополчения. В учения, по данным портала Military.com, также примет участие ополченческое подразделение вооруженных сил Венесуэлы, в состав которого входят резервисты, члены правящей социалистической партии, работники государственных компаний и пенсионеры.

Падрино уточнил, что в течение трех дней будут отрабатываться высадка десанта, противовоздушная оборона, операции беспилотников, радиоэлектронная борьба и задачи спецназа.

