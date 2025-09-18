СМИ: Венесуэла начала военные учения на Карибах на фоне напряженности с США

Остров Орчила находится недалеко от района, где США в минувшие выходные перехватили венесуэльское рыболовецкое судно и удерживали его в течение восьми часов. В трехдневных учениях, которые получили название «Суверенные Карибские острова», примут участие более 2500 военнослужащих, 12 кораблей, 22 самолета и 20 катеров специального военно-морского ополчения. В учения, по данным портала Military.com, также примет участие ополченческое подразделение вооруженных сил Венесуэлы, в состав которого входят резервисты, члены правящей социалистической партии, работники государственных компаний и пенсионеры.