О чем договорились лидеры мировых религий на Съезде в Астане

Декларация состоит из 34 пунктов. Религиозные лидеры пришли к следующей общей позиции:
1. Мы выражаем приверженность углублению межрелигиозного и межкультурного диалога как важного инструмента в усилиях, направленных на достижение мира, социальной стабильности и глобального сотрудничества. В условиях усиления конфликтности и геополитического противостояния именно диалог открывает путь к миру и развитию — основе для выживания человечества.
2. Мы призываем национальные правительства, международные организации, религиозных лидеров, политиков, экспертов, представителей НПО, СМИ и всех людей доброй воли активно продвигать межкультурный и межрелигиозный диалог как основу единства человечества, поощрять терпимость, уважение прав человека, инклюзивность и мирное сосуществование, отвергая язык ненависти и насилия ради укрепления мира и взаимопонимания между народами и государствами.
3. Мы считаем, что часть миссии религиозных лидеров — быть нравственными ориентирами современных обществ, указывая на проблемные вопросы и содействуя доверию и справедливым решениям, а также поддерживая миротворчество и конструктивный диалог на региональном и глобальном уровнях.
4. Мы отмечаем, что "Специальная Сессия по защите религиозных объектов’под эгидой Альянса Цивилизаций ООН, проведенная в рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, вносит значительный вклад в сохранение культурного разнообразия и духовного наследия человечества, признавая при этом ущерб и разрушения, которые произошли во многих частях мира в последние годы. Ее проведение способствует достижению цели ООН по объединению глобальных усилий в продвижении и защите свободы вероисповедания.
5. Мы вновь отмечаем ценность Документа «О человеческом братстве в пользу мира и мирного сосуществования’инициированного Святым Престолом и Аль-Азхар Аль-Шариф, “Мекканской декларации”, “Декларации о наведении мостов между исламскими школами мысли”, а также инициатив Святого Престола, Бахрейна, Иордании, Альянса цивилизаций, Всемирной исламской лиги, организации “Религии за мир”, Межрелигиозного форума G20, Мусульманского совета старейшин, Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) и других организаций, направленных на укрепление межрелигиозного диалога и взаимопонимания между последователями различных религий и конфессий во всем мире.
6. Мы с благодарностью и почтением отмечаем вклад Папы Римского Франциска — выдающегося духовного лидера современности, посвятившего свою жизнь служению миру, диалогу между народами и религиями, защите человеческого достоинства и справедливости. Его наследие остается светлым ориентиром для всех, кто стремится к согласию, милосердию и взаимопониманию в мире.
7. Мы решительно поддерживаем тезис ООН о «Единстве в многообразии», а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, направленные на развитие межконфессионального и межкультурного диалога и противодействие разжиганию ненависти, принимая во внимание такие инициативы, как «План действий ООН по защите религиозных объектов», который может служить полезной отправной точкой в данной сфере.
8. Мы выражаем глубокую обеспокоенность продолжением конфликтов в различных регионах мира. Эти конфликты наносят разрушительный урон странам и гражданскому населению, ведут к массовым нарушениям прав человека и ставят под угрозу основы гуманности и глобальную безопасность. Мы призываем все стороны к прекращению насилия, установлению диалога и поиску мирных решений на основе Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права.
9. Мы настоятельно призываем сохранять мир и предотвращать любые попытки применения ядерного и других видов смертоносного оружия массового уничтожения, которые представляют угрозу для всего человечества. Политические лидеры и официальные лица должны проявлять здравый смысл, следовать нравственным принципам и предпринимать все возможные усилия для недопущения эскалации вооруженных конфликтов, ставя во главу угла сохранение мира и безопасности на Земле.
10. Мы обращаем внимание международного сообщества на необходимость активизации усилий по поддержке женщин и детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью, беженцев и внутренне перемещенных лиц из зон кризисов и конфликтов, обеспечению их прав и социальной интеграции.
11. Мы признаем, что социальное неравенство способствует росту радикальных взглядов, и призываем политических лидеров сокращать разрыв в благосостоянии и обеспечивать достойные условия жизни для всех. Выражаем обеспокоенность утратой духовных и нравственных ориентиров в условиях обществ потребления и призываем к культивированию духовных ценностей и моральной ответственности в современных обществах. Последователи религиозных традиций не должны ущемляться в правах на свободу вероисповедания в соответствии с духовными ценностями.
12. Мы убеждены, что экономические и политические противоречия и конфликты между странами не должны приводить к росту межкультурной и межэтнической неприязни и нетерпимости, порождать ненависть, дискриминацию и насилие между людьми. Гражданское общество и политики должны помнить об этом и способствовать сохранению взаимного уважения и диалога, направленного на поощрение культуры толерантности и уважения между людьми, обществами и странами.
13. Мы осуждаем экстремизм, радикализм и терроризм во всех формах и проявлениях и заявляем о недопустимости использования религии в политических целях. Призываем к сотрудничеству религиозных и политических лидеров в этом направлении.
14. Мы осуждаем любую пропаганду религиозной ненависти, подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию на основе религии, осквернение религиозных объектов и символов и другие акты религиозной нетерпимости.
15. Мы поддерживаем просвещение и религиозное образование как инструмент борьбы с радикализмом и экстремизмом. Образование должно формировать культуру уважения к другим вероисповеданиям и мировоззрениям, создавая основу для мирного сосуществования и взаимного уважения в мире.
16. Мы призываем к защите прав этнических и религиозных меньшинств, не допуская дискриминации и угнетения по признаку расы, вероисповедания, культуры и иных различий. Признавая, что человеческое разнообразие отражает Божественный замысел и предполагает равенство всех людей, подчеркиваем недопустимость принуждения к религии и необходимость уважения различий как основы мирного сосуществования.
17. Мы поддерживаем равноправие и инклюзивность как основу устойчивого развития. Призываем к защите прав всех религиозных, этнических и социальных групп, их активному участию в общественной жизни и политическом диалоге.
18. Мы отмечаем потенциал женщин в политической и общественной жизни и стремимся содействовать созданию условий, при которых они могли бы участвовать в ней еще более полноценно, признавая, что это приносит пользу всему обществу.
19. Мы подчеркиваем роль молодежи в построении мостов понимания и уважения между разными культурами и религиями. Поддерживаем Форум молодых религиозных лидеров, который проводится в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий, как важную платформу для консолидации усилий новых поколений и обеспечения преемственности межрелигиозного диалога.
20. Мы выражаем обеспокоенность замедлением реализации Повестки устойчивого развития ООН и призываем развитые страны усилить финансовую и технологическую поддержку развивающимся государствам для достижения Целей устойчивого развития к 2030 году, а развивающиеся страны — прилагать все возможные усилия для достижения устойчивого развития.
21. Мы подтверждаем важность защиты окружающей среды и борьбы с изменением климата. Призываем к глобальным усилиям по сохранению экосистем, предотвращению климатических катастроф, смягчениюпоследствий и адаптации к изменению климата. Забота о природе — это наш моральный долг перед Создателем и будущими поколениями.
22. Мы поручаем Секретариату Съезда разработать документ — «Роль веры в борьбе с климатическими изменениями» — с целью его представления на международных климатических форумах.
23. Мы призываем к ответственному использованию новых технологий, включая цифровые технологии, искусственный интеллект и биоинженерию. Недопустимо применение ИИ для дискриминации, вражды или подрыва человеческого достоинства. Подчеркиваем необходимость разработки международных норм использования ИИ, основанных на правах человека и этических принципах. Утверждаем, что несмотря на прогресс в развитии ИИ, способность к подлинному состраданию и любви остается исключительной чертой человека, а культивирование этих качеств должно стать основой гуманистического и духовно-нравственного развития человечества.
24. Мы рекомендуем изучить возможность разработки свода универсальных принципов ответственного использования искусственного интеллекта с точки зрения духовно-нравственных ценностей.
25. Мы призываем международное сообщество к соблюдению целей и принципов Устава ООН, международного права и международных гарантий безопасности в спорных условиях мировой повестки и геополитических реалий как залога международной безопасности и справедливости.
26. Мы поддерживаем призыв Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о формировании нового глобального движения за мир для объединения усилий всех, кто стремится к преодолению разногласий и конфликтов, укреплению доверия между народами и утверждению идеалов мира и справедливости.
27. Мы намерены активизировать международный диалог по продвижению целей глобального движения за мир и организовать серию международных мероприятий — круглых столов, конференций и сайд-ивентов — в партнерстве с другими глобальными и региональными платформами для поиска эффективных путей продвижения культуры мира и согласия.
28. Мы предлагаем активно продвигать и реализовывать идеи и цели Съезда лидеров мировых и традиционных религий на площадках Организации Объединенных Наций и других международных форумах с целью укрепления глобальных усилий по формированию инклюзивного и гармоничного международного сообщества.
29. Мы призываем международное сообщество и Генеральную Ассамблею ООН признать важную роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который на протяжении более 20 лет активно продвигает диалог и согласие между религиями, способствует укреплению мира и гармонии. Съезд внес значительный вклад в формирование глобального межрелигиозного диалога и духовной дипломатии на основе взаимного уважения и сотрудничества.
30. Мы поручаем Секретариату Съезда разработать Дорожную карту по продвижению и реализации Декларации VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, обеспечивая практическое воплощение озвученных предложений и идей на международном уровне совместно с партнерами форума.
31. Мы рекомендуем Секретариату Съезда создать Международный онлайн-центр духовных знаний с электронной библиотекой текстов и материалов съездов, выступлений участников и экспертов, а также медиа проектами, отражающими идеи и задачи форума.
32. Мы подтверждаем нашу общую приверженность продолжению деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выражаем намерение провести следующий, IX Съезд в 2028 году в столице Республики Казахстан — городе Астане.
33. Мы вновь признаем Республику Казахстан авторитетным и глобальным центром межкультурного, межрелигиозного и межконфессионального диалога.
34. Мы выражаем искреннюю благодарность Республике Казахстан, Президенту Касым-Жомарту Токаеву и всему казахстанскому народу за созыв VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также за качественную организацию мероприятия, радушие и гостеприимство, способствующие укреплению мира и гармонии.
Декларация принята большинством делегатов VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, и передается властям, политическим и религиозным лидерам по всему миру, международным и региональным организациям, институтам гражданского общества, а также религиозным объединениям и ведущим экспертам. Она будет также распространена в качестве официального документа на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Принципы, содержащиеся в Декларации, могут распространяться на региональном и международном уровнях для учета во всех политических решениях, законодательных нормах, образовательных программах и средствах массовой информации во всех заинтересованных странах.