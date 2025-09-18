О чем договорились лидеры мировых религий на Съезде в Астане

12. Мы убеждены, что экономические и политические противоречия и конфликты между странами не должны приводить к росту межкультурной и межэтнической неприязни и нетерпимости, порождать ненависть, дискриминацию и насилие между людьми. Гражданское общество и политики должны помнить об этом и способствовать сохранению взаимного уважения и диалога, направленного на поощрение культуры толерантности и уважения между людьми, обществами и странами.