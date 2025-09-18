Ричмонд
В Минобороны Турции опровергли сообщения о возврате России C-400

Турция не планирует возвращать России зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом ТАСС сообщили источники в турецком оборонном ведомстве.

Источник: Reuters

«Наша позиция по С-400 не изменилась», — отметили собеседники агентства.

Они уточнили, что ракетные комплексы находятся на вооружении турецкой армии.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ещё в феврале прошлого года отмечал, что покупка Анкарой ЗРК С-400 у Москвы была использована Вашингтоном как предлог для исключения республики из программы создания истребителей F-35.

В июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос российских С-400 в диалоге Анкары и Вашингтона закрыт.

