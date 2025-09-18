«Мир — наше главное богатство»: Токаев подвел итоги съезда в Астане

«Несмотря на различия в вероисповедании и традициях, всех нас объединяют единые стремления и благие намерения. Ярким подтверждением тому стала Итоговая декларация Съезда, в которой нашли отражение общие идеи и предложения. Собственно, именно в этом и заключается главная суть форума. Мы стали свидетелями конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Самое главное — духовные лидеры продемонстрировали готовность объединять усилия во имя общих интересов», — сказал он.