МИД Молдовы привлечет около 4 тысяч человек для организации выборов за рубежом

Напомним, для предстоящих парламентских выборов был утвержден тираж в 864 300 бюллетеней, предназначенных для 297 избирательных участков за рубежом. По данным МИД на печать бюллетеней только для диаспоры было израсходовано около девяти тонн бумаги.
По словам генерального секретаря МИД Михая Мыцу, команда министерства активно участвует в процессе упаковки, распространения и отправки бюллетеней. Всего для надлежащего проведения выборов за рубежом ведомство планирует привлечь около четырех тысяч человек. Это члены избирательных бюро, в число которых войдут дипломаты, консулы, а также волонтеры из диаспоры.
Дополнительную информацию об адресах избирательных участков, созданных за рубежом, и другие важные детали избирательного процесса можно найти на официальном сайте ЦИК diaspora.cec.md, а также на сайтах дипломатических представительств и консульских учреждений.
Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября. ЦИК откроет в день голосования 2274 избирательных участка, из них только 12 будут предназначены для жителей левобережья Днестра. За рубежом будет работать 301 пункт для голосования, из них четыре будут обрабатывать данные, полученные при голосовании по почте.