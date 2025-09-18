МИД Молдовы привлечет около 4 тысяч человек для организации выборов за рубежом

Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября. ЦИК откроет в день голосования 2274 избирательных участка, из них только 12 будут предназначены для жителей левобережья Днестра. За рубежом будет работать 301 пункт для голосования, из них четыре будут обрабатывать данные, полученные при голосовании по почте.