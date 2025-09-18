Лавров выступит на сессии ГА ООН 27 сентября

«23 сентября в Нью-Йорке стартует Неделя высокого уровня юбилейной 80-той сессии Генассамблеи ООН, которая без преувеличения станет одним из ключевых международных событий года. Российскую делегацию, как вы знаете, возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Рабочий график министра будет по традиции более чем насыщенным, его центральным элементом станет выступление с трибуны Генассамблеи. Предварительно выступление намечено на 27 сентября, но я хотела бы сказать, что эта дата будет обязательно сообщена вам официально и подтверждена позже», — проинформировала дипломат.