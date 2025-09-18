Ричмонд
Пашинян: Арарат с визовых штампов убрали для укрепления государственности

Решение правительства Армении убрать изображение горы Арарат с визовых штампов не связано с требованиями Турции. Его приняли для укрепления государственности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге.

Источник: РИА "Новости"

Пашинян отметил, что проект изменения штампа ввели в обращение еще несколько месяцев назад. По его словам, этот вопрос никогда не обсуждался и не может обсуждаться с Турцией. Трансляцию брифинга на YouTube вело агентство Armenpress.

Армянское правительство приняло решение об изменении визового штампа на заседании 11 сентября.

Гора Арарат — один из главных символов Армении, который в том числе изображен на гербе страны. Вулканический массив располагается на современной территории Турции.

