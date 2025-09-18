Ричмонд
Бывший сенатор от Прикамья прокомментировал свою отставку

Бывший сенатор от Пермского края Андрей Климов прокомментировал свой уход с поста в Совете Федерации.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Прикамье» господин Климов, у него уже есть понимание о планах по дальнейшей деятельности, однако их конкретное направление он не уточнил. «Сейчас другим вопросам можно будет уделить чуть больше внимания, чем раньше», — отметил он.

Андрей Климов добавил, что интересы главы исполнительной власти в Совете Федерации будет представлять «очень достойный человек». «Желаю Вячеславу Григорьеву успехов на этом посту, и при необходимости всегда готов ему помогать», — уточнил господин Климов.

Ранее стало известно, что новым членом Совета Федерации, представляющим интересы Пермского края, может стать первый зампредседателя Законодательного собрания Пермского края и замсекретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. Источник «Ъ-Прикамье» в администрации подтвердил эти сведения.

