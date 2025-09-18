Денис Паслер внес три кандидатуры на посты в свердловское правительство

«Напомню, в соответствии с Уставом Свердловской области с согласия Законодательного Собрания назначается и министр финансов региона, — сообщила Людмила Бабушкина. — Его кандидатура должна также пройти процедуру согласования на федеральном уровне и будет предложена для рассмотрения депутатам».