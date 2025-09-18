Ричмонд
Денис Паслер внес три кандидатуры на посты в свердловское правительство

Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес три кандидатуры на посты в правительство региона.

Об этом сообщает председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Депутатам предлагается рассмотреть кандидатуру Алексея Шмыкова на пост первого заместителя губернатора, Андрея Злоказова — министра социальной политики, Алексея Кузнецова — заместителя губернатора-министра по управлению государственным имуществом. Все кандидаты ранее занимали те же самые посты.

Сначала кандидатуры рассмотрят на заседаниях профильных комитетов. Затем — на очередном заседании Заксобрания Свердловской области.

«Напомню, в соответствии с Уставом Свердловской области с согласия Законодательного Собрания назначается и министр финансов региона, — сообщила Людмила Бабушкина. — Его кандидатура должна также пройти процедуру согласования на федеральном уровне и будет предложена для рассмотрения депутатам».

«МК-Урал» ранее писал, что подписан указ о членах правительства Свердловской области. В связи с вступлением в должность губернатора Дениса Паслера его заместители, министры и руководители департаментов сложили полномочия.

С 17 сентября члены кабинета министров будут работать в статусе и.о.