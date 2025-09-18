Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава региона вновь будет исполнять полномочия председателя правительства

Вступивший сегодня в должность губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о принятии на себя полномочий председателя правительства.

Источник: Коммерсантъ

Документ опубликован на сайте правовой информации.

Дмитрий Махонин исполняет полномочия председателя правительства Пермского края с октября 2020 года. Сегодня же своим указом он признал действие предыдущего документа утратившим силу.