Глава региона вновь будет исполнять полномочия председателя правительства

Вступивший сегодня в должность губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о принятии на себя полномочий председателя правительства.
Документ опубликован на сайте правовой информации.
Дмитрий Махонин исполняет полномочия председателя правительства Пермского края с октября 2020 года. Сегодня же своим указом он признал действие предыдущего документа утратившим силу.