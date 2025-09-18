Влах призвала наблюдателей обратить внимание на злоупотребления ЦИК

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Партия «Сердце Молдовы» перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три политсилы: «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, артия социалистов бывшего президента Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии экс-президента Владимира Воронина. Влах в среду сообщила, что ЦИК страны обратилась в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии «Сердце Молдовы», под предлогом проблем с финансированием. При этом одновременно ЦИК решил провести финансовую проверку партии и блока, то есть вина партии в возможных в нарушениях пока не доказана.
«Уважаемые наблюдатели! Доношу до вашего сведения информацию об очередном злоупотреблении со стороны Центральной избирательной комиссии. Мы считаем это решение политически мотивированным и просим вас дать ему соответствующую оценку в пределах вашей компетенции. Также мы полагаем, что ЦИК создал опасный прецедент, который может иметь крайне тяжёлые последствия в будущем», — заявила Влах в открытом письме к наблюдателям, которое опубликовано на сайте партии.
По ее словам, ЦИК грубо нарушил принцип презумпции невиновности, поставил себя выше всех уполномоченных структур государства и выше конституции Молдавии.
«Мы намерены обжаловать это очевидное злоупотребление Центральной избирательной комиссии в судебном порядке. Уважаемые наблюдатели, обращаюсь к вам с просьбой взять этот беспрецедентный случай под контроль, следить за развитием событий и включить в ваши последующие отчёты соответствующую оценку действий ЦИК после принятия им неправомерного решения от 17 сентября 2025 года», — добавила Влах.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.