Влах призвала наблюдателей обратить внимание на злоупотребления ЦИК

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Партия «Сердце Молдовы» перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три политсилы: «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, артия социалистов бывшего президента Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии экс-президента Владимира Воронина. Влах в среду сообщила, что ЦИК страны обратилась в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии «Сердце Молдовы», под предлогом проблем с финансированием. При этом одновременно ЦИК решил провести финансовую проверку партии и блока, то есть вина партии в возможных в нарушениях пока не доказана.