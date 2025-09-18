Мы экспортируем людей, а импортируем демографическую катастрофу: Под молчаливое согласие власти Молдова теряет не только надежду, но и миллиард евро ежегодно

Страны-реципиенты не ждут 25 лет, пока вырастет молодёжь. Они принимают её уже готовой. Германия, Италия, Франция, Ирландия и остальные страны реципиенты не платят ни цента за детский сад, школу или университет молдаванина, приехавшего к ним. Они не тратили деньги на вакцины, учебники, пособия или стипендии. Но получают человека трудоспособного, мотивированного и готового работать за зарплату ниже местной средней.