Мы экспортируем людей, а импортируем демографическую катастрофу: Под молчаливое согласие власти Молдова теряет не только надежду, но и миллиард евро ежегодно

"В Республике Молдова власть с гордостью фиксирует экспорт агропродовольственной продукции, автомобильных кабелей и цифровых услуг. Публикуются отчёты, объявляются процентные увеличения и рисуются красочные графики.
Но самый большой и болезненный экспорт Молдовы в этих отчётах не отражается: люди.
Мы экспортируем товары и услуги. Но больше всего мы экспортируем людей, пишет экс-премьер Влад Филат.
Ежегодно в среднем более 40 000 молдаван покидают страну. Не в туристическую поездку. Они уезжают на работу, учёбу или навсегда. Каждый из них — это результат инвестиций молдавского государства на протяжении 20−25 лет.
Каждый молодой человек, покидающий Молдову, означает 25 лет государственных расходов: пособия, субсидии, образование, здравоохранение, стипендии, учебники, транспорт. Государство инвестировало в него, но ничего не успело вернуть. Когда молодой человек уезжает Молдова теряет всё.
График, которого не показывают ни на одной пресс-конференции, демонстрирует, что теряет государство с каждым уехавшим молодым человеком: годы пособий, государственного образования, медицинских услуг, стипендий и учебников. Всё это оплачено из бюджета, но реализуется в других странах.
Мы инвестируем. Другие пользуются. А Молдова остаётся с опустевшими селами и городами.
Ежегодно теряется миллиард евро.
Каждый молодой человек, покидающий страну, — это потерянная инвестиция. Не символическая, а вполне подсчитанная: примерно 25 000 евро на одного человека. Умножив эту сумму на более чем 40 000 эмигрантов в год, чистый убыток для Республики Молдова составляет 1 миллиард евро ежегодно.
И всё же власть молчит. Нет ни одной реальной стратегии, ни одного плана по остановке исхода. Только восторженные статистики о денежных переводах и «активной диаспоре». Но переводы — это лишь крохи по сравнению с потерей человеческого капитала в долгосрочной перспективе.
Страны-реципиенты не ждут 25 лет, пока вырастет молодёжь. Они принимают её уже готовой. Германия, Италия, Франция, Ирландия и остальные страны реципиенты не платят ни цента за детский сад, школу или университет молдаванина, приехавшего к ним. Они не тратили деньги на вакцины, учебники, пособия или стипендии. Но получают человека трудоспособного, мотивированного и готового работать за зарплату ниже местной средней.
Каждый молдавский работник позволяет странам-реципиентам экономить от 250 000 до 300 000 евро. Для 40 000 мигрантов в год это означает более 10 миллиардов евро экономии — за счёт бедного государства, находящегося в демографическом коллапсе.
Наши мигранты платят налоги, но не здесь, дома. Уехав, молдаванин становится налогоплательщиком другого бюджета: подоходный налог, пенсионные и медицинские взносы, НДС, акцизы, местные сборы, потребление и реальный ВВП.
По осторожным оценкам, молдаване за границей ежегодно приносят более 12 миллиардов евро в бюджеты принимающих стран. То есть в два раза больше, чем весь государственный бюджет Республики Молдова.
Финальный парадокс: мы выращиваем, а другие используют.
Молдова инвестирует, Молдова платит, Молдова ждёт 25 лет. А потом другие страны получают их бесплатно. Бесплатно для них. С колоссальными потерями для нас.
Речь идёт не о мнимом кризисе, а о самой реальной и позорной форме государственного банкротства. Исход молодёжи — прямое следствие неспособности власти дать перспективы. Внушить доверие. Создать рабочие места. Построить страну, в которой люди хотят оставаться.
Вывод: мы экспортируем людей, а импортируем демографическую катастрофу. Миллиард евро потерь ежегодно от исхода. Десять миллиардов евро экономии для других стран. Двенадцать миллиардов евро прямых налоговых поступлений в чужие бюджеты. Ноль реальных национальных планов по сохранению молодёжи дома.
Самая болезненная форма экспорта — та, что не видна на таможне. Никто не проверяет, когда уезжает надежда. Никто не берёт налог, когда «экспортируется» умы. Никто не останавливает на границе будущее, покидающее страну. А Республика Молдова ежегодно теряет миллиард евро под молчаливое согласие власти".
