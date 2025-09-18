Губернатор назначил врио главы Нытвенского округа

Указ опубликован на правительственных ресурсах.
Врио главы муниципалитета назначен на срок до дня избрания главы муниципального округа — главы администрации Нытвенского муниципального округа в установленном порядке и вступления его в должность.
Напомним, 20 августа депутаты Нытвенской думы приняли отставку главы округа Рината Хаертдинова с прекращением его полномочий 18 сентября. Сейчас он находится в отпуске. На этот период исполняет обязанности главы как раз Александр Попов.
Ринат Хаертдинов возглавлял Нытвенский район с 2015 года. Последний раз его полномочия были продлены местной думой в декабре 2024 года.