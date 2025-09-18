Токаев высказался о неполитизированности религиозных лидеров

На Съезде обсуждалась идея единого, нейтрального и неполитизированного голоса религиозных лидеров за мирное сосуществование. Она может стать значимым вкладом в формирование нового, более устойчивого и справедливого миропорядка.
Также президент РК указал на важность защиты религиозных объектов для сохранения исторической памяти, культурного многообразия и духовного наследия человечества.
Мир — наше главное богатство, ценность, одинаково значимая для всех стран, народов и религий. Поистине, только мир и стабильность могут служить незыблемой гарантией светлого будущего.
По его словам, подлинная мудрость проявляется именно в умении вести конструктивный и содержательный диалог.