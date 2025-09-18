Ричмонд
Токаев встретился с заместителем верховного имама университета «Аль-Азхар»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с заместителем верховного имама университета «Аль-Азхар» Мухаммедом Абдульрахманом Аль-Дуайни. Об этом 18 сентября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В ходе беседы президент выразил благодарность гостю за участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.

Глава государства отметил, что идеи университета «Аль-Азхар» полностью соответствуют миролюбивой политике Казахстана, а его инициативы способствуют укреплению единства человеческой цивилизации. Форум является отражением последовательной политики нашей страны по развитию межрелигиозного согласия и важной площадкой, на которой принимаются практические решения.

В свою очередь Мухаммед Абдульрахман Аль-Дуайни высоко оценил вклад форума в продвижение мира и передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие верховного имама университета «Аль-Азхар» шейха Ахмеда ат-Тайеба.