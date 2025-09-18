Токаев встретился с заместителем верховного имама университета «Аль-Азхар»

Глава государства отметил, что идеи университета «Аль-Азхар» полностью соответствуют миролюбивой политике Казахстана, а его инициативы способствуют укреплению единства человеческой цивилизации. Форум является отражением последовательной политики нашей страны по развитию межрелигиозного согласия и важной площадкой, на которой принимаются практические решения.