Токаев встретился с заместителем верховного имама университета «Аль-Азхар»

В ходе беседы президент выразил благодарность гостю за участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане.
Глава государства отметил, что идеи университета «Аль-Азхар» полностью соответствуют миролюбивой политике Казахстана, а его инициативы способствуют укреплению единства человеческой цивилизации. Форум является отражением последовательной политики нашей страны по развитию межрелигиозного согласия и важной площадкой, на которой принимаются практические решения.
В свою очередь Мухаммед Абдульрахман Аль-Дуайни высоко оценил вклад форума в продвижение мира и передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие верховного имама университета «Аль-Азхар» шейха Ахмеда ат-Тайеба.