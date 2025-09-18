Ричмонд
Врио вице-губернатора Самарской области посетил Новокуйбышевск

Антон Емельяненко с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск.

Источник: Комсомольская правда

Врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области посетил Новокуйбышевск. Антон Емельяненко вместе с главой города посетили несколько производств.

Одной из точек рабочего визита стала компания «Изомер», где изготавливают автохимию, растворители и др. Продукцию поставляют на крупные заводы по всей стране. Компания активно помогает российским военнослужащим, собирая гуманитарную помощь.

Также врио вице-губернатора провел встречу с предпринимателями города. Представители бизнес-сообщества смогли задать волнующие их вопросы. Напомним, в регионе работают центры «Мой бизнес». Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создают в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— Встречи помогают нам получить обратную связь о состоянии делового климата, о действующих мерах поддержки и тех инструментах, которые сегодня необходимы бизнесу для стабильной и комфортной работы на территории региона.