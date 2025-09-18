Ричмонд
Путин отреагировал на предложение вернуть Волгограду название Сталинград

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о предложении вернуть Волгограду название Сталинград, заявил, что над этим вопросом нужно подумать.

Источник: РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в четверг на встрече лидеров фракций Госдумы с президентом предложил вернуть Волгограду название Сталинград и поставить на место памятник Дзержинскому.

«Возвращение Волгограду имени Сталинград — надо подумать, местные жители решают», — сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

