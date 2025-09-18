Путин отреагировал на предложение вернуть Волгограду название Сталинград

«Возвращение Волгограду имени Сталинград — надо подумать, местные жители решают», — сказал Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.
