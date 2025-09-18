Токаев наградил казахстанских боксеров за победу на чемпионате мира

«Казахстан занял первое место среди 68 государств. На мировом первенстве семь раз прозвучал наш гимн, а над ареной взмывал ввысь наш бирюзовый флаг. Весь народ болел за вас. Добиться успеха среди сильнейших атлетов планеты — задача непростая. Очевидно, что эти достижения стали результатом многолетнего упорного труда и огромной самоотдачи. Наши юноши и девушки на родине бокса доказали, что являются действительно сильнейшими. Санжар Ташкенбай и Махмуд Сабырхан стали двукратными чемпионами мира. Торехан Сабырхан и Айбек Оралбай восхитили всех болельщиков своим выдающимся мастерством. Женская сборная по боксу также продемонстрировала высочайший уровень подготовки. Алуа Балкибекова, Аида Абикеева и Наталья Богданова поднялись на первую ступень пьедестала почета, завоевав золотые медали. Назым Кызайбай первой вышла на ринг и открыла нашей стране путь к победам. Виктория Графеева и Елдана Талипова стали обладательницами бронзовых медалей. Выражаю всем вам искреннюю признательность. Особые слова благодарности адресую тренерам во главе с Кайратом Сатжановым, Елдосом Сайдалиным, а также другим специалистам», — сказал Токаев.