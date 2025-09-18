Ричмонд
ПАС полностью блокирует Приднестровье перед выборами: Доступ в правобережную Молдову к избирательным участкам перекроют из-за «ремонта» сразу всех 7 мостов через Днестр

Молдова аккурат перед выборами начала ремонт сразу на 7 мостах, соединяющих левый и правый берега Днестра [видео]

Источник: Комсомольская правда

Молдова аккурат перед выборами начала ремонт сразу на 7 мостах, соединяющих левый и правый берега Днестра.

Об этом стало известно из извещения молдавской делегации в Объединённую контрольную комиссию (6 из 7 мостов находятся в Зоне безопасности).

Работы запланированы на сентябрь-октябрь. Первым стал мост между сёлами Бычок и Гура-Быкулуй, где уже частично ограничили движение транспорта. При этом Кишинёв не позволил выехать военным наблюдателям на место (как положено в таких случаях в Зоне безопасности).

«Когда мы узнали, что там начались строительные работы, мы внесли предложение направить туда военных наблюдателей. Молдавская делегация вообще не ответила на наше извещение», — заявил сопредседатель ОКК от Приднестровья Константин Калинёнок.

Как же ПАСовцы боятся проигрыша. Позорище.