ПАС полностью блокирует Приднестровье перед выборами: Доступ в правобережную Молдову к избирательным участкам перекроют из-за «ремонта» сразу всех 7 мостов через Днестр

Молдова аккурат перед выборами начала ремонт сразу на 7 мостах, соединяющих левый и правый берега Днестра.
Об этом стало известно из извещения молдавской делегации в Объединённую контрольную комиссию (6 из 7 мостов находятся в Зоне безопасности).
Работы запланированы на сентябрь-октябрь. Первым стал мост между сёлами Бычок и Гура-Быкулуй, где уже частично ограничили движение транспорта. При этом Кишинёв не позволил выехать военным наблюдателям на место (как положено в таких случаях в Зоне безопасности).
«Когда мы узнали, что там начались строительные работы, мы внесли предложение направить туда военных наблюдателей. Молдавская делегация вообще не ответила на наше извещение», — заявил сопредседатель ОКК от Приднестровья Константин Калинёнок.
Как же ПАСовцы боятся проигрыша. Позорище.