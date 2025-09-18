FT: Европа воспользуется украинским опытом для создания «стены от беспилотников» на границе с РФ

Хотя Польша, страны Балтии и Финляндия уже занимаются укреплением своих границ, европейские чиновники утверждают, что это будет эффективно только при едином подходе и интеграции технологий. На оборону восточного фланга страны НАТО получат почти 100 млрд евро из общих фондов ЕС в размере 150 млрд евро. Именно эти средства помогут профинансировать «стену от беспилотников», сообщил представитель Еврокомиссии Томас Ренье.