FT: Европа воспользуется украинским опытом для создания «стены от беспилотников» на границе с РФ

После инцидента с беспилотникам в Польше и Румынии Европейский союз решил ускорить создание «стены от беспилотников» на восточной границе НАТО и использовать технологии, которые продемонстрировали эффективность на Украине, пишет британская газета Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

События в Польше и Румынии показали, что странам НАТО пришлось применять дорогостоящее оружие против дешевых беспилотников, что является «вопиющей уязвимостью», говорится в статье.

Мы не готовы. Есть целая категория угроз, от которых Европа сейчас не может защититься.

Макс Эндерс
руководитель мюнхенского стартапа Tytan, разработчик БПЛА

Проанализировав ситуацию, Брюссель предложил странам ЕС для устранения брешей в системе обороны альянса использовать совместное финансирование и закупать «хорошо зарекомендовавшие себя» на Украине системы, пишет FT.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна «построить стену от беспилотников».

По ее словам, это будет «совместно разработанный, совместно развернутый и поддерживаемый европейскими силами потенциал, который сможет реагировать в режиме реального времени».

Она также анонсировала создание совместно с Украиной «альянса беспилотников». С этой целью Евросоюз, согласно статье, выделит 6 млрд евро, чтобы «превратить украинские наработки в преимущества на поле боя и наладить совместное производство».

Хотя Польша, страны Балтии и Финляндия уже занимаются укреплением своих границ, европейские чиновники утверждают, что это будет эффективно только при едином подходе и интеграции технологий. На оборону восточного фланга страны НАТО получат почти 100 млрд евро из общих фондов ЕС в размере 150 млрд евро. Именно эти средства помогут профинансировать «стену от беспилотников», сообщил представитель Еврокомиссии Томас Ренье.

По данным FT, Европа собирается активно использовать опыт Украины в противодействии БПЛА. Речь, например, идет об украинской системе акустических датчиков: она идентифицирует дроны по звуку, а затем информация передается мобильным группам с зенитными установками и пулеметами. Это, как подчеркивает издание, намного дешевле использования ракет.

Кроме того, Украина готова помочь Польше подготовить специалистов по борьбе с дронами — сейчас ведутся переговоры о расширении сотрудничества в этой области, пишет FT. Помимо Польши, опыт Украины перенимают и другие страны НАТО. Литва, согласно статье, формирует мобильные группы для борьбы с БПЛА, Латвия внедряет акустическую систему, а Румыния изучает, как адаптировать украинский опыт.

