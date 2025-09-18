FT: Европа воспользуется украинским опытом для создания «стены от беспилотников» на границе с РФ

События в Польше и Румынии показали, что странам НАТО пришлось применять дорогостоящее оружие против дешевых беспилотников, что является «вопиющей уязвимостью», говорится в статье.
Мы не готовы. Есть целая категория угроз, от которых Европа сейчас не может защититься.
Проанализировав ситуацию, Брюссель предложил странам ЕС для устранения брешей в системе обороны альянса использовать совместное финансирование и закупать «хорошо зарекомендовавшие себя» на Украине системы, пишет FT.
По ее словам, это будет «совместно разработанный, совместно развернутый и поддерживаемый европейскими силами потенциал, который сможет реагировать в режиме реального времени».
Она также анонсировала создание совместно с Украиной «альянса беспилотников». С этой целью Евросоюз, согласно статье, выделит 6 млрд евро, чтобы «превратить украинские наработки в преимущества на поле боя и наладить совместное производство».
Хотя Польша, страны Балтии и Финляндия уже занимаются укреплением своих границ, европейские чиновники утверждают, что это будет эффективно только при едином подходе и интеграции технологий. На оборону восточного фланга страны НАТО получат почти 100 млрд евро из общих фондов ЕС в размере 150 млрд евро. Именно эти средства помогут профинансировать «стену от беспилотников», сообщил представитель Еврокомиссии Томас Ренье.
По данным FT, Европа собирается активно использовать опыт Украины в противодействии БПЛА. Речь, например, идет об украинской системе акустических датчиков: она идентифицирует дроны по звуку, а затем информация передается мобильным группам с зенитными установками и пулеметами. Это, как подчеркивает издание, намного дешевле использования ракет.
Кроме того, Украина готова помочь Польше подготовить специалистов по борьбе с дронами — сейчас ведутся переговоры о расширении сотрудничества в этой области, пишет FT. Помимо Польши, опыт Украины перенимают и другие страны НАТО. Литва, согласно статье, формирует мобильные группы для борьбы с БПЛА, Латвия внедряет акустическую систему, а Румыния изучает, как адаптировать украинский опыт.