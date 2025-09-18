Сергей Синяев возглавит город Объ в Новосибирской области

Информацию об этом распространил в своем Telegram-канале вице-губернатор Новосибирской области, министр региональной политики Роман Бурдин. В своем обращении он отметил сложность работы градоначальника и поблагодарил прежнего руководителя, Павла Буковинина, возглавлявшего город с 2020 года, за вклад в его развитие и ответственный подход к обязанностям. Бурдин также подчеркнул, что глава города должен обладать стратегическим мышлением, ясным видением перспектив и умением выстраивать диалог с местными сообществами.